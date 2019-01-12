В Ленобласти ликвидирована военная радиобиологическая лаборатория

В рамках ФЦП по ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года здание радиобиологической лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России в Приозерском районе Ленинградской области выведено из эксплуатации, проведена реабилитация территории.

Ответственным за вывод было предприятие "Радон", являющееся частью госкорпорации "Росатом".

Корпус №73 12 ЦНИИ Минобороны был построен в 1970 году. Использовался для проведения исследовательских радиобиологических работ в стационарных условиях.

В 2017 году были выполнены работы по демонтажу загрязненного оборудования, радиоактивные отходы были выполнены. В начале 2018 года было проведено обследование на предмет радиационной безопасности здания лаборатории.

Запланирован еще ряд работ по ликвидации объектов советского ядерного наследия, передает РИА Новости.