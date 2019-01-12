В киевском ТЦ произошел взрыв

В киевском торговом центре, расположенном на улице Борщаговской в Соломенском районе, произошел взрыв, есть пострадавшие.

Мужчину отправили в больницу с травмой руки, передает пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины в Facebook.

На месте работают экстренные службы, сообщается, что в момент взрыва шли ремонтные работы, посетителей не было.