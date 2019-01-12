По французской столице снова пошли "желтые жилеты"

В Париже в субботу началась очередная акция протеста "желтых жилетов", девятая по счету.

Демонстранты собрались у здания министерства экономики и финансов Франции, расположенного в XII округе, а затем двинулись к площади Бастилии. Протестующие требовали отставки президента Эммануэля Макрона, а также тюремного заключения для бывшего помощника французского лидера Александра Беналля. Участники шествия держали французские триколоры, региона Бретань (расположен на северо-западе Франции), а также желтые шары. От площади Бастилии "желтые жилеты" двинутся к Елисейским полям, передает РИА Новости.

По маршруту прохода колонны дежурят усиленные наряды полиции. Станция место Берси, расположенная неподалеку от министерства экономики и финансов, закрыта. Не работают также несколько станций метро в районе Елисейских полей.

Еще до начала манифестаций "желтых жилетов" сотрудники правоохранительных органов задержали 24 человек. У них нашли тяжелые стальные шары для игры в петанк (полиция предполагает, что они могут послужить оружием), а также средства для защиты от слезоточивого газа, в частности герметические очки, которые проносить на манифестации запрещено, сообщает ТАСС со сслыкой на префектуру Парижа.



Акции "желтых жилетов" также в других города Франции, в том числе Бордо, Тулузе, Марселе, Нанте.

Как ранее сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, для поддержания порядка в стране мобилизованы около 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе 5 тысяч жандармов и полицейских в Париже.