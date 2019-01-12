Ответ в стиле "сам дурак": чиновница отличилась на встрече с врачами

Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова предложила медикам "посмотреть на себя" прежде чем жаловаться на проблемы в клинике.

Во время рабочей поездки по региону 11 января Чекунова посетила и Струнинскую больницу, коллектив которой озвучил свои проблемы. Ответ чиновницы прозвучал в стиле "сам дурак". Чекунова посоветовала врачам вместо просьб, обращенных к властям, посмотреть на себя, повесить занавески и помыть полы в клинике. Об инциденте сообщает сайт "Губерния 33".

Чекунова говорила о необходимости введения электронной записи к врачу по интернету, на что врачи заметили, что жители района элементарно не могут добраться до поликлиники из-за плохого автобусного сообщения. "Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где? Пороги не чищены. Цветы не политы. Поменяйте плакаты", — посоветовала чиновница медикам, которые озвучили свои проблемы во время "Прямой линии" с президентом.

Заместитель председателя регионального заксобрания Роман Кавинов считает, что такие замечания, сделанные публично, похожи на ответы в стиле "сам дурак". "Получилось не очень красиво", — сказал Кавинов.

К президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на закрытие больницы в Струнине обратилась инициативная группа местных жителей. Главной проблемой они назвали закрытие детского отделения. Президент поручил до 31 декабря 2018 года провести в Струнине капитальный ремонт райбольницы и детской поликлиники, а также оснастить клинику современным медицинским оборудованием. Струнинцы, так и не дождавшись исполнения поручения президента, накануне устроили митинг.



Необдуманные и порой оскорбительные высказывания чиновников различного ранга в последнее время не редкость. Так, ныне бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на прожиточный минимум в 3,7 тысячи рублей можно прекрасно питаться, составив рацион из "макарошек" и других недорогих продуктов питания. Правда, последовать своим советам Соколова отказалась, сославшись на то, что питаться так ей не позволяет статус министра.

А экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила детям, что "государство ваших родителей не просило вас рожать". И хотя свердловский губернатор отказался увольнять оскандалившуюся подчиненную, позднее она все же лишилась своей должности.