Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем

Что случилось с космическим телескопом "Спектр-Р", пытаются до сих пор понять ученые. Пару дней назад он перестал отвечать на сигналы. Данные при этом подает исправно. Что вот в такой ситуации делать? Специалисты думают, пробуют разные варианты.

Достучаться до небес инженеры пытаются уже третьи сутки. Единственный российский телескоп в космосе по-прежнему вне зоны доступа. Спутник "Спектр-Р" не принимает команды с Земли. Его видят, но связаться пока не могут.

"Начиная с утра 10 января, в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие решать задачи. Специалисты ведут работы по устранению замечаний", — говорит Владимир Устиненко.



Космический спутник был запущен в 2011 году. Свой срок службы аппарат превысил в полтора раза. И до этого дня работал практически без сбоев. На его борту – самый большой космический радиотелескоп. С его помощью тридцать обсерваторий по всей планете изучают объекты вселенной. Именно "Радиоастрон" помог ученым впервые в истории заглянуть так далеко.

"Это самый зоркий глаз когда-либо построенный человечеством. Он позволяет нам исследовать далекие галактики, черные дыры, объекты в нашей галактике, пульсары с небывалым уровнем четкости", — добавил Устиненко.

За судьбой "РадиоАстрона" следит весь научный мир. Ведь его возможностями много лет активно пользуются не только российские ученые. В месяц — больше ста измерений, наблюдений и сбора данных. Научная программа была расписана на ближайшие полгода. Исследователи по всему миру буквально вставали в очередь, чтобы поработать с этим российским аппаратом.

"Мы уверены, что аппарат жив. С ним имеет смысл продолжать попытки наладить связь. И у нас есть надежды, и основания полагать, что проблемы будут решены, а связь налажена", — продолжает Устиненко.

Спутник молчит и остается неуправляем. Однако сам радиотелескоп продолжает отправлять научные данные. Завтра утром инженеры попытаются выйти на связь со спутником уже в пятый раз.