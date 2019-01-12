Где платят больше всего: самые высокооплачиваемые вакансии в России

Составлен первый в этом году список самых высокооплачиваемых вакансий России. Январский рейтинг возглавила вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. До вычета НДФЛ кандидату предлагается от 574 тысяч рублей.

На аналогичную сумму (от 500 тысяч рублей на руки) могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов. Услуги программиста Python developer оцениваются дешевле почти в два раза — от 4 тысяч долларов. Все эти вакансии, как большинство высокооплачиваемых позиций, открыты в столице.

На другом конце страны — во Владивостоке тоже можно занять высокооплачиваемую должность финансового директора. Кандидату предлагают от 500 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

В топ-10 самых высоких зарплат января также вошли должности командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, программиста Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.

Ранее замминистр труда и соцзащиты Любовь Ельцова заявила, что в России самую большую потребность в кадрах испытывает сфера информационных технологий. По ее оценке, это порядка 1,5 миллиона вакансий.