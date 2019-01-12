Ветеран политики: в Москве простились с Анатолием Лукьяновым

12 января в Москве простились с Анатолием Лукьяновым — последним в истории председателем Верховного Совета СССР.

Анатолий Лукьянов — ветеран отечественной политики — и советской, и новой российской — с которым так или иначе успели поработать лидеры почти всех нынешних фракций Госдумы. И воспоминания остались иной раз неожиданные.

"Я лично был знаком с ним почти 30 лет. И почувствовал его власть летом 1990 года, когда нужно было ехать в Швейцарию. Это считалось капстраной. А паспорт не давали, еще была советская власть. А я уже был лидером партии новой. Позвонил напрямую ему: Анатолий Иванович, так и так. Через пять минут мне выдали паспорт", — вспоминает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мне пришлось с ним общаться много в первой, второй, третьей Государственной Думе, где он был председателем комитета. И многие важнейшие законы проходили через него. Это был человек высочайших профессиональных качеств, необыкновенного трудолюбия", — рассказал Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы РФ.

Последний глава Верховного Совета СССР, он и в Государственной Думе новой России первых трех созывов занимал руководящие должности. Юрист, в советские годы он курировал и такие вопросы, о которых широкой публике говорить было не принято.

"Анатолий Иванович много сделал для сохранения нашего оборонного щита. Думаю, мало кто об этом знает: он возглавлял это направление. Все современные виды оружия, которые сегодня действуют на земле, в воздухе и под водой, — во многом и его детище", — сказал руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

Лукьянов со всеми умел дружить и договариваться. На гражданской панихиде — нескончаемый поток людей. Здесь не только те, кто знали его лично.

Со всеми положенными государственному деятелю почестями Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище столицы.