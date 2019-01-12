Чемпионат Европы по шорт-треку. Елистратов стал третьим на дистанции 1500 м

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на чемпионате Европы, который проходит в голландском Дордрехте. На дистанции 1500 метров в финальном забеге он показал третий результат дня – 2 минуты 13,740 секунды.

Шандор Шаолинь Лю из Венгрии завоевал золото. Его время составило 2 минуты 13, 579 секунды. Второе место занял его младший брат Шаоан Лю (2.13,665).

Еще один россиянин Денис Айрапетян оказался на четвертом месте (2.13,896).