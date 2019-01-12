Дух украинских солдат пытаются повысить фейками

Заявления о перестрелке в Донбассе в районе Желтого и потерях в рядах ополченцев – неправда. О том, что это фейк, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко подчеркнул, что вброс в украинских СМИ нужен для того, чтобы поднять боевой дух в рядах ВСУ.

На самом деле уже неделю в районе Желтого соблюдается режим прекращения огня, никаких боевых потерь нет, передает РИА Новости.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.