Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Латвии

В латвийской Сигулде проходит очередной этап Кубка мира по санному спорту. В женских одиночных соревнованиях победу одержала российская спортсменка Татьяна Иванова, которая по итогам двух попыток показала результат 1 минута 24,336 секунды.

Серебро завоевала лидер общего зачета немка Натали Гайзенбергер, которая отстала от россиянки на 0,128 секунды. Третьей время показала американка Саммер Бритчер (отставание — 0,350 секунды).

В общем зачете Кубка мира Иванова занимает четвертое место.