Американский университет будет учить студентов бороться с "российской гибридной угрозой"

Джорджтаунский университет, который считается одним из старейших и наиболее влиятельных в США, вводит новый курс студентов. Он будет называться "Российская гибридная война".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из этого вуза, курс начнется предстоящей весной. Предполагается, что в его рамках студенты получат представление об "информационных операциях" Кремля, "вмешательстве" в американские выборы, а также "аннексии Крыма", "вторжении в Грузию в 2008 году" и др.

На лекциях также планируется рассматривать "российскую доктрину и идеологию".

В прошлом году профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг попытался спрогнозировать худший вариант развития событий после возможного ядерного удара со стороны России. Этому посвящена его книга "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно".