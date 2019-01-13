Российские шпажисты завоевали золото на этапе Кубка мира в Германии

В немецком Хайденхайме завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Мужская сборная России, которую представляли Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос, одержала победу в командных соревнованиях. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

В финале российские шпажисты нанесли поражение команде Венгрии со счетом 35:30​​​. Бронзовые награды достались сборной Италии, которая в противостоянии за третье место победила команду Польши — 45:31.

Отметим, что ранее россиянин Георгий Бруев завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях.