В Германии сразу 8 аэропортов объявят забастовку

Сейчас бастуют уже 5 немецких воздушных гаваней. Среди них — Штутгарт, Дюссельдорф и Кельн. Профсоюз работников сферы услуг призвал присоединиться еще 3 — в Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. А во вторник анонсировал стачку в самом крупном аэропорту страны — во Франкфурте-на-Майне.

Профсоюз требует для сотрудников безопасности единого размера оплаты труда — 20 евро в час. Сейчас оклад зависит от региона и от того, чем именно занимается работник. В минувшие выходные из-за забастовки были отменены более 500 рейсов. Пострадали 110 тысяч пассажиров. Следующий раунд переговоров с работодателями назначен на 23 января, сообщает телеканал "Россия 24".