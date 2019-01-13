Сирия обратилась в ООН за поддержкой

МИД Сирии направил письма генсеку и главе Совбеза ООН в связи с атакой израильских самолетов на окрестности Дамаска. Потребовал — осудить ракетные удары, которые "нацелены на продление кризиса и поощрение банд террористов". Тех, кто еще уцелел. При этом, "агрессия Израиля прикрывается американской администрацией", цитирует внешнеполитическое ведомство Сирии телеканал "Россия 24".

ВВС Израиля в ночь на субботу запустили несколько ракет по пригородам сирийской столицы. Большую часть перехватила система ПВО.