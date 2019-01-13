Полиция Ингушетии ввела план "Сирена" для поимки неизвестных, обстрелявших автомобиль

В Ингушетии полицейские ищут экстремистов, которые обстреляли автомобиль на трассе "Кавказ". Введён план "Сирена".

Минувшим вечером в Сунженском районе неизвестные открыли огонь из автоматов по автомобилю, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов. Расстреляв в упор машину, бандиты скрылись, сообщает телеканал "Россия 24". Пострадавшие в больнице. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.