В "Монако" приедет ещё один футболист "Челси"

"Монако" и лондонский "Челси" договорились об аренде нападающего лондонского клуба Миши Батшуайи. Бельгиец проведет в составе вице-чемпиона Франции остаток сезона. Ранее из Лондона в княжество проследовал ещё один игрок – Сеск Фабрегас.

Миши Батшуайи провел первую часть сезона в аренде у испанской "Валенсии". Бельгиец выходил на поле 23 раза и забил 3 мяча. "Валенсия" не собиралась продлевать арендный договор, и футболист отправится в "Монако". Не исключено, что монегаски постараются выкупить игрока.

"Монако" крайне неудачно провел первый круг чемпионата Франции и занимает 19 место. Для исправления ситуации команда, в которой выступает российский полузащитник Александр Головин, укрепляет состав. В январе состав пополнили испанский полузащитник Сеск Фабрегас ("Монако"), его коллега из "Антальяспора" Вильям Венкер, известный по выступлениям за московское "Динамо", и защитник "Лилля" Фоде Балло-Туре.