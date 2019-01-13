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13 января 201910:55

Успех "Богемской рапсодии" сделал еще богаче "любовь всей жизни" Меркьюри

EPA

Успех фильма "Богемская рапсодия" принесет "гражданской жене" лидера группы Queen Фредди Меркьюри британке Мэри Остин свыше 50 миллионов долларов. Меркьюри был очень привязан к Остин, назвал ее "любовью всей своей жизни", и в своем завещании оставил ей право на 18,25 процентов доходов группы и 75 процентов доходов от творчества самого Меркьюри. Певец признавался, что никто не сможет заменить ему Мэри — "это просто невозможно".

"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" как лучший фильм и уже принесла своим создателям 800 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Мэри Остин уединенно живет в Лондоне и мало общается с прессой.

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