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13 января 201911:45

Замену ПМ пустят в серию в этом году

В 2019 году российское Министерство обороны запустит в серию новейший пистолет, который заменит в войсках пистолет Макарова. Ожидается, что решение о массовом выпуске специальная межведомственная комиссия примет в марте, пишет РИА Новости.

На крупный военный заказ претендуют несколько производств в Москве и Ижевске. "Основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, у ЦНИИточмаш", — пояснил источник агентства в ОПК.

Новый пистолет под патрон 9×21 способен работать при температурах от плюс 50 до минус 70 градусов и успешно прошел государственные испытания.

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