КХЛ. "Адмирал", "Йокерит" и "Северсталь" добились побед на выезде.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался тремя матчами – во Владивостоке, Хабаровске и Шанхае. Во всех трех матчах победили гости – "Локомотив", "Северсталь" и "Йокерит".

Во Владивостоке "Адмирал" принимал "Локомотив" из Ярославля. В конце первого периода гости повели в счете после броска Андрея Локтионова. При этом гости играли в меньшинстве. После перерыва хозяева реализовали численное преимущество. Гол на счету Владимира Бутусова. Но во втором периоде хоккеисты "Локомотива" Егор Аверин и Кирилл Слепец поразили ворота приморцев. В третьем периоде Брендон Козун в четвертый раз зажег красный свет за воротами хозяев. Все, что удалось "Адмиралу", — сократить отставание благодаря точному броску Александра Глазачева. "Локомотив" набрал 65 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У "Адмирала" по-прежнему 29 очков и 13 место на Востоке.

Хет-трик Дрю Шора не спас "Куньлунь" от домашнего проигрыша финскому "Йокериту" 3:5. У победителей два гола на счету Сакари Маннинена, по одной шайбе забросили Сами Леписте, Карл Столлери и Йон Норман. У "Йокерита" 66 очков и третье место на Западе. "Куньлунь" с 43 очками идет девятым в Восточной конференции.

В Хабаровске "Амур" принимал "Северсталь" из Череповца. Основное время завершилось вничью 2:2. У хозяев оба раза отличился Вячеслав Ушенин, у гостей из Череповца – Алексей Михнов и Иван Лекомцев. Дополнительный период победителя не выявил, а буллиты лучше выполнили гости 2:1. Обе команды занимают предпоследние места в своих конференциях. У играющей на Западе "Северстали" 32 очка, а у "Амура" 31 на Востоке.