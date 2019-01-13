Взрыв в центре Парижа: найдено тело еще одной жертвы

Тело четвертого погибшего найдено под завалами здания в Париже, где в субботу произошел взрыв, сообщает портал France Info.

Известно, что это женщина, сейчас идет установление ее личности. Таким образом число жертв взрыва в булочной в IX-м округе Парижа увеличилось до четырех. Ранее сообщалось о гибели двух пожарных и гражданки Испании — она скончалась в больнице от полученных ран. Число пострадавших превысило 50 человек.



Прокуратура не связывает этот взрыв с акциями протестов "желтых жилетов", которые продолжаются во Франции третий месяц подряд. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Парижские пожарные ближайшие двое суток будут дежурить у здания, в котором накануне произошел мощный взрыв, поскольку опасаются обрушения.