Порошенко чуть не уронил томос

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине карикатурная власть выдавила из себя, наконец, карикатурную Церковь. Произведенная на свет вроде как независимая ПЦУ оказалась более зависима, чем любая другая церковная структура Украины. Зависима от власти временщиков. И зависима от Стамбульского Патриархата просто как его филиал. Лжепатриарх Филарет и все еще президент — ненавидимый на Украине — Порошенко сдали все, как говорится, с потрохами. Сданные потроха, впрочем, оказались жирными — около десятка ставропигиальных монастырей на Украине, десятки храмов там же и все зарубежные приходы отныне как недвижимость переходят во владение Стамбульского патриарха. в придачу он же будет продавать Украине отныне за деньги миро — благовонное масло для таинств — и производить кадровые назначения.

Когда предложение о таком порядке в отношениях со Стамбульским Патриархатом возникло 7 лет назад, то даже тогдашний лжепатриарх Филарет назвал это "рабством" и отказался. "Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою Церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли", — заявил он.

Сейчас же вдобавок еще и ликвидирован никем так и не признанный Киевский Патриархат. Видимо, осознав, на что напоролся, лишенный даже фейкового патриархата Филарет решил вновь нахлобучить на себя белый патриарший куколь с привычным для него складным крестиком и провозгласить себя пожизненным Патриархом. "Я был Патриархом, есть и буду. Я до смерти буду Патриархом", — сказал он.

Ряженый, не имея на то никаких полномочий, все же достал откуда-то церковный орден и вручил его Петру Порошенко. Тот в ответ "отправил" Филарету на рясу звезду Героя Украины, как бы извиняясь за то, что Филаретом в отношениях со Стамбулом пришлось пожертвовать, ведь лжепатриарха туда и на версту не подпускают ни под каким видом.

Что касается самого Порошенко, то для него посещение золоченых храмовых интерьеров, как видно, — светское мероприятие, нагрузка предвыборного тура.

Так было и в Стамбуле во время вручения томоса, когда Петра Алексеевича явно с бодуна притулили отдохнуть на каком-то несуразном троне. Там он все пил воду, не молясь, механически перебирал четки, пока со скуки и нетвердости состояния мирно на этом же дурацком постаменте и не заснул.

К вечеру, видать, Петр Алексеевич решил обмыть событие. Во всяком случае, прилетев в Киев, явился публике с набрякшими мешками под глазами и, держась за пергаментный свиток томоса, словно за опору, по ходу споткнулся. Оживление наступило, когда Порошенко обнаружил перед собой заботливо поставленный микрофон. Тут уж – аплодисменты, не положенные в храме (не на концерте же): политик встряхнулся и "толкнул" заранее заготовленную предвыборную речь.

Сколь болезненна вся эта ложь для близкой нам и родной Украины?

Автор: Николай Васильев

Приветствие националистов в константинопольском храме Святого Георгия лишь довершило далеко не церковную церемонию подписания и вручения томоса украинским раскольникам. Два дня здесь продолжался, по сути, предвыборный митинг Петра Порошенко. С помпезными речами ("Томос — это еще один акт провозглашения независимости Украины"),

бурными аплодисментами, как будто на партийном собрании или поп-концерте, и хвалебным славословием в адрес виновника торжества. Превзошел всех, конечно, новый главный раскольник Украины Сергей Думенко. Порошенко он разве что святым не назвал.

"Имя ваше, пан президент, навеки войдет в историю украинского народа наравне с именами наших князей Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Константина Острожского и гетмана Ивана Мазепы", — заявил Думенко.

Рулон пергамента в золоченом тубусе Порошенко выпрашивал в Стамбуле с апреля прошлого года. Хотел свою независимую Церковь. Получил филиал стамбульской.

Автокефалия украинских раскольников — это одно только название. Теперь их верховный судья даже по внутренним спорам — Стамбульский Патриарх. В Турции теперь нужно согласовывать и любые догматические вопросы. Бывшие раскольничьи приходы украинцев отныне тоже подчинены напрямую Стамбулу. Даже масло для богослужений будет только то, что сварят в деревянной турецкой пристройке.

Настоящие верующие на самой Украине эту фальшивую автокефалию не отмечали: Рождество Христово для них, безусловно, важнее всяких томосов. "Это необдуманные решения, которые ведут не к примирению, не к согласию, не к созиданию, а наоборот, к расколу", — говорят люди.

"Сегодня можно запутаться во вранье, обмане, лицемерии. То, что Варфоломей сказал, что в Крыму необходимо передать монастыри, Порошенко сказал, что он этого сделать не может. Тогда Варфоломей сказал: верните финансово", — рассказал Павел (Лебедь), наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

Газеты на Украине всерьез обсуждают, какие храмы власти теперь отдадут Константинополю. А националисты вполне предсказуемо стали осаждать едва ли не все законные приходы и монастыри. Верующие пытаются пикетчиков вразумить.

Священник одесского Ильинского монастыря успокаивает прихожан. Но как можно смотреть на такое равнодушно? Толпа людей с государственными флагами и черно-красными знаменами националистов пытается ворваться в Спасо-Преображенский собор в Сумах. Экстремисты идут в храмы явно не молиться.

Митинг в Виннице. Здесь не поддаваться на провокации верующих просит новый владыка Варсонофий. Он же объясняет националистам и представителю администрации, почему не прав президент Порошенко.

"По Конституции, Церковь отсоединена от государства, и государство не должно вмешиваться в религиозный вопрос", — отметил Варсонофий.

Предыдущий правящий архиерей Симеон, давний друг Петра Порошенко, ушел за президентом в раскол. Вот он в Стамбуле на вручении томоса. Какое уж тут отделение от государства…

Вместе Петром Порошенко в соборе скучали министры почти в полном составе кабинета, депутаты Верховной Рады во главе со спикером Парубием, бывший глава государства Виктор Ющенко и авторитетный предприниматель Александр Петровский-Налекришвили, более известный в определенных кругах по прозвищу Нарик. Отличная компания, чтобы отметить томос так, что одному из раскольничьих служителей даже плохо стало.

Хотя рядом с Порошенко такое не редкость. Дурные знаки на Украине разглядели и 7 января, когда президент сам оступился и едва не уронил заветный рулон при входе в Софийский собор в Киеве. Под стенами собора охрана президента в это время спровоцировала давку.

"Мы разорвали последние путы, которые привязывали нас к Москве. Слово "томос" стало словом года. И оно добавилось к таким неологизмам, как "Евромайдан" и "донецкий киборг", — заявил Порошенко.

То, что слова "Майдан" и "киборг" на Украине ассоциируются теперь с многочисленными жертвами в угоду власти Порошенко, не смутили ни его самого, ни главного раскольника Сергея Думенко. Он в костюме митрополита и в декорациях храма отрабатывал очередной предвыборный митинг-концерт со сценой причастия в прямом эфире на всех телеканалах Украины.

8 января томос, будто использованный реквизит, из Софийского собора увезли. Официально было объявлено, что рулон пергамента вернули в Стамбул, чтобы его подписали и члены Синода. Кстати, пятерых из 11 сановников патриарх Варфоломей экстренно поменял накануне церемонии.

"Один из членов Синода, митрополит Амвросий Калейский, мне лично при встрече еще летом говорил, что автокефалии не может быть, потому что это будет разрывать тело Христово. Собственно, что мы м видим сейчас", — сказал Лука (Коваленко), митрополит Запорожский и Мелитопольский.

В народе и прессе пошли разговоры, что в Киев привозили не сам документ, подписанный патриархом Варфоломеем, а какую-то копию. То, что томос об автокефалии раскольников не совсем актуален, было очевидно сразу. Ведь 5-го и 6 января в Стамбуле из членов Синода практически никого не было. А без их подписей Варфоломеевская грамота – это все равно что Филькина. Впрочем, для Порошенко и тысячелетние церковные каноны — пустяки. А тут какие-то подписи каких-то митрополитов…

В Стамбуле спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что объединенные раскольники — это теперь единственная законная Церковь Украины и в ближайшее время парламент примет об этом закон.

У Андрея Парубия хотелось узнать не только логику нового закона. Главный вопрос: какое ему, грекокатолику, дело до православия на Украине? Впрочем, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что за томосом приехал не один такой Парубий.

Украинская Православная Церковь, несмотря на травлю и притеснение, по-прежнему объединяет гораздо больше прихожан, чем раскольники все вместе взятые. Причем, если руководителя вновь созданной стамбульской юрисдикции на так называемых службах окружает серая масса чиновников и депутатов, вместе с митрополитом Киевским Онуфрием молятся поистине верующие украинцы.

Глядя на все это, понимаешь, что становишься свидетелем, как Украина исчезает, довольно быстро растворяясь в истории. Начавшаяся сто лет назад как проект австро-венгерского Генштаба, достигшая своего расцвета при СССР сейчас страна разваливается и внутренне — все больше деградирует. Причина — ложный, противоестественный выбор союзников на Западе. Иллюзия, что они там у Украины есть. На самом деле вся западная политика в отношении Украины преследует лишь одну главную цель — растащить, ослабить, уничтожить единый этнос, в который, собственно, входят и русские, и украинцы, и белорусы.

Совершенно понятно, что когда эти народы вместе, то это — геополитическая мощь, подкрепляющая каждого из этой тройки. Когда врозь, то каждый в отдельности слабее. Конечно же, слабее без Украины и Россия. Для нас это — огромная потеря. Но если Россия с этим все же справится и сохранится, то Украина вряд ли.

Пытаясь слепить государство, склеенное лишь национализмом, Порошенко и те, кто трутся вокруг него с той же идеей, где-то в глубине понимают — не могут не понимать — что ничем хорошим взятая траектория Для Украины не кончится.

Но Порошенко-то уже успел награбить свои миллиарды. Миллиарды — за границей. А если так, то уже они владеют хозяином, а не хозяин ими. Это означает, что с Запада же Порошенко и получает команды. А туповатые националисты, которыми он пользуется, словно тараном, чтобы расколоть единый большой восточнославянский этнос, то, что всегда называлось Русью, националисты вряд ли понимают, что оторванная Украина теряет перспективу. Она что, нужна Западу? Если и нужна, то лишь как расходный материал против России, как исторический пшик.

Цель — поработить, истощить, закабалить через кредиты, скупить плодородные земли и еще дышащие предприятия. Какое-то время Украина просуществует как некая квазистрана, но международная конкуренция в итоге ее растворит, раздробит, поглотит, заселит кем-то другим. Словом, уничтожит. И процесс-то уже идет. Порабощение Церкви — лишь одна из примет.

А теперь Россию чем-то похожим пугает Лукашенко из Минска. Мол, Россия может потерять союзника. Разумеется, мы этого категорически не хотим. Но если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий. Поэтому-то русские и вся Россия — за сохранение самых близких отношений между нами и за сохранение большого единого и мощного этноса — народа.