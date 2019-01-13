Ради томоса Порошенко превратил храмы в разменную монету

Украинский лидер Петр Порошенко демонстрирует свою бездуховность и безнравственность, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Дело в том, что Украинская православная церковь стала заложником Порошенко, он храмами, имеющими историческую и культурную ценность "расплачивается" за томос.

Ранее сообщалось, что Украина должна передать патриарху Варфоломею храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий,в обмен на предоставление автокефалии.

То, что происходит сейчас на Украине, — это сектантство, добавил парламентарий.

УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов. За 2014-2016 годы было потеряно 40 храмов.

Порошенко неоднократно обещал не вмешиваться в дела церкви, однако добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине. РПЦ объявила ее раскольнической, передает РИА Новости.