Защитник сборной России Роман Нойштедтер покинет "Фенербахче"

Турецкий "Фенербахче" решил не продлевать контракты с несколькими футболистами команды. В их число угодил и защитник сборной России Роман Нойштедтер.

Контракт Нойштедтера с "Фенербахче" завершается в мае. Как сообщает турецкая газета Fanatik, клуб из Стамбула не заинтересован продолжении сотрудничества. Роман станет свободным агентом. Покинет "Фенербахче" и известный по выступлениям за "Зенит" словацкий защитник Мартин Шкртел.

Роман Нойштедтер перешел в "Фенербахче" из немецкого "Шальке" в 2016 году. За время выступлений российский легионер сыграл за турецкий клуб более 90 матчей, в которых забил 7 мячей.