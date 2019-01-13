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Ситуация на Украине 1 час назад
Украинские солдаты атаковали машину, которую невозможно было спутать с военной
Что происходит в Донбассе?
В Донбассе появились первые мирные жители, пострадавшие в новогоднее перемирие. Кадры, сделанные на телефон через несколько минут после попадания украинского снаряда: "ЗИЛ-131" с оранжевым кунгом для перевозки рабочих. С военной машиной спутать невозможно.
Раненый в ясиноватской больнице — двенадцать осколков в теле. Военные ДНР утверждают: это была информационная спецоперация украинской стороны.
Едем по дороге, на которой в гражданский автомобиль попал украинский снаряд. Всякий выезд проходит в надежде, что украинские стрелки не попадут в вашу машину.
Весь Донбасс изрыт. Военные ДНР утверждают: выпуская фейки по поводу обстрела машины, украинские пропагандисты прокололись прямо в эфире.
"Когда стало понятно, что они совершили, стали выдумывать абсолютно фантастические версии, что это постановка, которая была устроена для российских СМИ, что взрыв был сделан при помощи устройства внутри машины. Была опубликована с украинской стороны видеозапись, в которой был вырезан сам момент стрельбы. Но снята именно эта машина атакованная, — рассказал Дмитрий Астрахань, военный корреспондент пресс-службы Управления народной милиции ДНР. — И снята она была на ту же самую камеру, на которую был снят расстрел санитарного "УАЗ" той же самой 93-й бригадой. Там видно, что это та же самая камера".
Информационной войной против Донбасса занимаются четыре центра Сил специальных операций Украины. Около тысячи специалистов работают по стандартам НАТО. Центры атакуют военных ДНР, гражданское население и отдельных людей.
"Очень много грязи сначала появилось про мою личную жизнь, потом связанное со службой. Чисто психология, чтобы я сорвался, сделал какую-то ошибку, что-то сказал, на основании чего они бы доказали, что я лгу", — отметил Эдуард Басурин, заместитель начальника Управления народной милиции ДНР.
"Быть официальным представителем Вооруженных сил и медийным лицом — это всегда цель для противника", — считает Данил Безсонов, руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР.
А в Донбассе строят защиту своего информационного пространства. Министр связи ДНР Виктор Яценко заявил, что уже построены три трансграничных канала связи с Россией.
"При любой кризисной ситуации, при любых боевых действиях мы абсолютно автономны от бывшей Украины, все наши магистрали устремлены на Российскую Федерацию, и в любой ситуации у граждан Донецкой народной республики будет доступ в Интернет", — сказал Яценко.
А с военных ДНР по-прежнему жестко спрашивает за любую стрельбу на передовой.
"Для них не существует перемирия. Они соблюдают день-два, а потом плюют и начинают "работать". Для нас это, конечно, нарушение перемирия, а для них — спалили машину, галочку поставили, получили карбованцы – все", — отметил военнослужащий народной милиции ДНР.
Формально новогоднее перемирие в Донбассе заканчивается 14 января. Скорее всего, с войной информационной опять разгорится война настоящая.
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