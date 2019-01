Ребенка ранили в лицо в Страсбурге. Возможно, из полицейского травмата

В ходе протестов "желтых жилетов" во французском Страсбурге получил ранение в лицо 15-летний подросток. По данным полиции, пострадавшего доставили в больницу накануне около 16:30 (18:30 по Москве), ему сделали операцию. Пока полицейские не могут установить характер травмы и обстоятельства, при которых она была получена.

При этом в "Твиттере" в комментарии к видео с места инцидента заявлено, что подростка ранили из используемого полицейскими при разгоне демонстраций травматического оружия под названием флешбол (flash-ball) — стрельба из него ведется резиновыми мячами.

Утром в воскресенье пострадавший все еще находился в педиатрическом отделении больницы вместе с его матерью. По словам одного из комментаторов, подросток получил ранение, когда "ходил в магазин".

#Strasbourg, a 15 year old got shot in the face with a #flashball. #GiletsJaunes #Acte9 #Yellowvests #Macronpic.twitter.com/xMRjCTaoaP