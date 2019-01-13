Ребенка ранили в лицо в Страсбурге. Возможно, из полицейского травмата

В ходе протестов "желтых жилетов" во французском Страсбурге получил ранение в лицо 15-летний подросток. По данным полиции, пострадавшего доставили в больницу накануне около 16:30 (18:30 по Москве), ему сделали операцию. Пока полицейские не могут установить характер травмы и обстоятельства, при которых она была получена.

При этом в "Твиттере" в комментарии к видео с места инцидента заявлено, что подростка ранили из используемого полицейскими при разгоне демонстраций травматического оружия под названием флешбол (flash-ball) — стрельба из него ведется резиновыми мячами.

Утром в воскресенье пострадавший все еще находился в педиатрическом отделении больницы вместе с его матерью. По словам одного из комментаторов, подросток получил ранение, когда "ходил в магазин".

Для определения характера травмы пострадавшего осмотрит судмедэксперт, передает ТАСС. По словам представителя полиции, если ранение было нанесено правоохранителями, прокуратура может обратиться в Генеральную инспекцию национальной полиции для определения обстоятельств дела. Если же травма не связана с выстрелом из флешбола, будет проведено расследование.

В ходе субботних акций протеста "желтых жилетов" во Франции были задержаны 240 человек, 200 из них помещены под стражу. В общей сложности во Франции в манифестациях приняли участие 84 тысячи человек. В Париже и некоторых других городах, в частности в Бордо, возникли беспорядки: столкновения демонстрантов с полицией, погромы, разрушения магазинов, банков, поджоги машин. В ряде городов полицейским пришлось применить слезоточивый газ. В протестах "желтых жилетов" в Страсбурге участвовали около полутора тысяч человек. Демонстрации там также сопровождались столкновениями с полицией.