Дерзкий "побег" с эвакуатора в Москве сняли на видео

Водитель легкового автомобиля "отбил" свое транспортное средство у работников, эвакуировавших его авто. По словам очевидцев, инцидент произошел в Москве в эти выходные.

Как рассказал пользователь, разместивший ролик в Сети, мужчина на такси догнал эвакуатор, увозивший его авто на штрафную стоянку, после чего остановил грузовик и потребовал вернуть машину.

В ответ ему было предложено дождаться прибытия сотрудников правоохранительных органов, однако водитель не стал этого делать и буквально спрыгнул на своей легковушки с платформы эвакуатора.

Судя по кадрам записи, подобный фокус не прошел даром для его автомобиля, получившего повреждения, однако это не помешало ему уехать с места инцидента.

Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.