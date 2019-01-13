Из-за ЧП с самолетом в Шереметьеве закрыли одну из двух полос

В столичном аэропорту Шереметьево закрыли одну из двух взлетно-посадочных полос. В воскресенье самолет компании Smart Wings с 47 людьми на борту выкатился за пределы ВПП, пишет ТАСС. Никто из находившихся в лайнере не пострадал. Самолет эвакуировали. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту задержаны 26 рейсов.



"Службы Шереметьево предпринимают все усилия для минимизации сложностей и задержек рейсов", — сообщила глава дирекции общественных связей Анна Захаренкова. Пассажиров задержанных рейсов обеспечат водой и продуктами.

Ранее сообщалось об инциденте с самолетом Boeing 737-900 чешской авиакомпании Travel Service в Шереметьево.