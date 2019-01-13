Федерация санного спорта оспорит дисквалификацию Романа Репилова

В латвийской Сигулде завершился шестой этап Кубка мира по санному спорту. Сборная России выиграла две золотых и две серебряных награды.

Татьяна Иванова и Семен Павличенко победили в одиночном разряде. Александр Горбацевич занял второе место. В заключительном виде программы – командных соревнованиях Иванова, Павличенко и двухместный экипаж Владислав Южаков/Юрий Прохоров завоевали серебро. Наград могло быть и больше, если бы не дисквалификация Романа Репилова. Российский саночник занимал третье место после первой попытки, но был снят с соревнований за перевес экипировки.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что дисквалификация Репилова будет оспорена. " По стартовым протоколам перевеса не было. Произошедшее просто ужасно. Будем разбираться, что случилось, так это оставлять нельзя. Не случись дисквалификации Романа, мы сегодня могли бы занять и весь пьедестал".