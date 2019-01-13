Говин мог быть в правительственной машине, попавшей в ДТП в Кракове

В польском Кракове в правительственный автомобиль попал в аварию. По неподтвержденным данным, в машине находился вице-премьер Ярослав Говин.

В Кракове в эти часы проходит съезд его партии "Порозуменье" ("Согласие").

Пресс-секретарь Государственной службы охраны Богуслав Пьюрковский подтвердил, что авария была, но незначительная. Виноват водитель, он оштрафован.

В прошлом году было 14 аварий с участием правительственных кортежей в Польше, передает ТАСС.