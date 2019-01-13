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Раскол в православном мире 58 минут назад

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13 января 201917:51 Станислав Бернвальд

За томос Константинополю отдадут храм с усыпальницей Юрия Долгорукого

Петр Порошенко в обмен на томос об автокефалии начал раздавать церкви. И первыми, конечно, "в расход" пускает те, что неразрывно связаны с историей России. Вот пообещал Стамбульскому патриархату храм, где находится могила основателя Москвы Юрия Долгорукого. Это церковь Спаса на Берестове.

Президент Незалежной Петр Порошенко со свитой, в числе которой оказался и глава недавно объединенной раскольнической церкви Украины Стамбульского патриархата Епифаний, а также супруга президента Марина, были замечены возле храма Спаса на Берестове, который примыкает с севера к Киево-Печерской лавре. По некоторым данным украинских СМИ, храм в ближайшее время может быть передан в ведение Стамбульского патриархата в обмен на недавно полученный томос. Стоит отметить, что данная русская святыня была захвачена раскольником Филаретом еще в 90-х, с тех пор в храме не прошло ни одной службы.


"Это один из древнейших храмов Киевской Руси. Стоит отметить, что, действительно, под храмом находится усыпальница князя Юрия Долгорукого — основателя Москвы, города Дмитрова и других городов русских. Ну и, конечно же, этот храм никогда не принадлежал Киевскому патриархату, но вот сейчас он находится при поддержке киевских властей под юрисдикцией Киевского патриархата", — рассказывает член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Игорь Иванишко.

Храм Спаса в Берестове не первый и не последний храм Московского патриархата, который Киев собирается передать Стамбульскому патриархату — томос имеет свою цену.

"Их не интересуют новоделы, храмы XX-XXI веков, их интересуют храмы, имеющие отношения к Древней Руси, где фрески и старинные иконы", — поясняет Иванишко.

То, что украинский церковный раскол, во главе которого встал президент Украины, был тщательно спланированной провокацией самого Порошенко, целью которой было любыми путями поднять свой рухнувший ниже плинтуса политический рейтинг перед весенними выборами главы государства, пожалуй, на самой Украине уже ни для кого не секрет. После получения так называемой автокефалии, как считают эксперты, на Украине может начаться новый виток захватов раскольниками православных святынь.

"Несколько десятков монастырей и храмов украинских должны быть переданы под прямой контроль так называемой ставропигии, под прямой контроль Константинопольского патриарха. И, возможно, мы сейчас наблюдаем этот процесс", — выдвигает предположение православный публицист Сергей Худиев.

Между тем Порошенко уже официально начал свою предвыборную компанию с так называемого "томас-тура". Речь изначально шла о 17 областях, но при необходимости их число могут увеличить. Главам администраций, согласно документам, даны строгие указания: тур должен пройти без сучка и задоринки, при общем народном ликовании, которое, впрочем, пока не наблюдается.

"Естественно, что Порошенко использует любую возможность для того, чтобы прорекламировать себя, для того, чтобы показать себя отцом нации, в том числе и в этих вопросах. И для этого он использует административный ресурс, его же он будет использовать для того, чтобы загнать как можно больше верующих в храмы вновь созданной структуры. Чтобы показать, что она сделана не сверху и группой раскольников, а что она якобы отвечает потребностям и нуждам украинского народа", — говорит политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Между тем речь ни о какой независимости объединенной раскольнической церкви Украины вообще не идет. И идти не будет. Новосозданная структура, по сути, стала филиалом главы Стамбульского патриархата Варфоломея на Украине. Как считают эксперты, захват православных святынь на Украине только начинается. Пока Порошенко держит на цепи верных псов — праворадикалов, но в случае возникновения проблем сомневаться не приходится: команда "фас" не заставит себя долго ждать.

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