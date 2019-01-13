"Чанъэ-5": Китай готовит возвращаемую лунную экспедицию

Огромная победа китайских космических технологий. Китайская станция совершила первую в истории человечества мягкую посадку на обратную, никогда с Земли не видимую сторону Луны. Сейчас по ней раскатывает китайский электромобиль, уже сооружена мини-теплица для семян картофеля, живет гусеница-шелкопряд. Куда же Китай без шелка?

Все так, но приятно все же, что первое фото обратной стороны Луны сделано именно Советским Союзом. Мы дали русские названия горам и сухим морям на обратной стороне Луны, например, там есть море Москвы и море Любви. А еще первый глобус Луны сделан в СССР. Сейчас у России — своя лунная программа. Впрочем, пока — о том, чем на обратной стороне Луны под красным флагом с золотыми звездами занимается Китай.

Это Луна с первого взгляда — ликуют китайские ученые в Twitter, где впервые в истории опубликована круговая цветная панорама. Насколько хватает взгляда, точнее объектива камеры на крыше зонда: завораживающая лунная пустыня под звездным куполом, не такая уж она и темная, эта обратная сторона.

"Видно, что на поверхности мало гравия, это значит, что возраст грунта довольно древний. Мы проведем дальнейшие исследования", — рассказал Ли Чуньлай, заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.

В кадре — фрагменты самого зонда "Чанъэ-4", шестиколесный аппарат "Нефритовый заяц" и его первые следы на пыльной тропинке ближайшей к нам планеты. Пыль действительно видна на кадрах "прилунения": из трех тысяч снимков сложилось 12-минутное видео мягкой посадки. На какой-то момент аппарат завис над поверхностью, избегая опасных участков, лазерный 3D-сканер выбирал место, где человечество впервые прикоснется к неизведанному, — кратер Карман в южном полушарии, один из крупнейших в Солнечной системе.

"В отличие от видимой стороны Луны, рельеф которой относительно плоский, на обратной много кратеров, которые создают трудности для перемещения лунохода. Качественные снимки требуют хорошего положения аппарата. Все собранные им данные сразу передаются на Землю", — пояснил Хэ Цзюнь, директор группы по исследованию дальнего космоса.

"Чанъэ-4" включил камеру на высоте около 8 километров. И сначала увидел то, что человечеству впервые показала советская станция "Луна-3" еще в 1959-м. Она прислала на Землю первые в истории снимки невидимой стороны. Китайские специалисты и перед этим запуском были в России — сотрудничество по линии Роскосмоса расширяется. А тепловые блоки для энергоснабжения миссии разработаны в НИИ экспериментальной физики, который входит в Росатом.

"Мы хотим понять историю эволюции Луны. Видимая сторона предоставила нам данные за последние 3-4 миллиарда лет. Но Луна возникла 4,5 миллиарда лет назад, и мы надеемся найти подтверждение этому. Это как космическая археология, когда вам нужно отыскать следы, оставленные в древние времена", — сказал Уян Цзыюань, главный научный сотрудник китайской программы исследования Луны.

Для "Чанъэ-4" сконструирован особый "защитный" костюм-капюшон, чтобы укрыть оборудование, и своего рода "колготки" для работы при экстремальном перепаде температур — от плюс 100 до минус 200 градусов. На Луне теперь есть и жизнь, правда, в алюминиевом контейнере: на борту — семена картофеля и личинки шелкопряда — небольшая замкнутая экосистема, которую исследуют в условиях низкой гравитации.

Зонд возьмет образцы почвы, которые расскажут о составе обратной стороны Луны, и проведет эксперименты в особой электромагнитной среде. И, возможно, мы узнаем больше о формировании звезд и эволюции нашей Галактики. Так или иначе, Китай уже заявил о полном успехе этой лунной миссии.

Следующая миссия — "Чанъэ-5" — должна стать первой возвращаемой китайской экспедицией. Ее главная задача — собрать образцы с лунной поверхности на глубине до двух метров. Это даст не только благодатную почву для исследований, но и дополнит успех лунной программы СССР. В прошлый раз лунный грунт доставил на Землю советский космический аппарат "Луна-24" более 40 лет назад. Запуск "Чанъэ-5" запланирован уже на этот год.