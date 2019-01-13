Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 января 201922:40 Анастасия Саховская

"Чанъэ-5": Китай готовит возвращаемую лунную экспедицию

Огромная победа китайских космических технологий. Китайская станция совершила первую в истории человечества мягкую посадку на обратную, никогда с Земли не видимую сторону Луны. Сейчас по ней раскатывает китайский электромобиль, уже сооружена мини-теплица для семян картофеля, живет гусеница-шелкопряд. Куда же Китай без шелка?

Все так, но приятно все же, что первое фото обратной стороны Луны сделано именно Советским Союзом. Мы дали русские названия горам и сухим морям на обратной стороне Луны, например, там есть море Москвы и море Любви. А еще первый глобус Луны сделан в СССР. Сейчас у России — своя лунная программа. Впрочем, пока — о том, чем на обратной стороне Луны под красным флагом с золотыми звездами занимается Китай.

Это Луна с первого взгляда — ликуют китайские ученые в Twitter, где впервые в истории опубликована круговая цветная панорама. Насколько хватает взгляда, точнее объектива камеры на крыше зонда: завораживающая лунная пустыня под звездным куполом, не такая уж она и темная, эта обратная сторона.

"Видно, что на поверхности мало гравия, это значит, что возраст грунта довольно древний. Мы проведем дальнейшие исследования", — рассказал Ли Чуньлай, заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.

В кадре — фрагменты самого зонда "Чанъэ-4", шестиколесный аппарат "Нефритовый заяц" и его первые следы на пыльной тропинке ближайшей к нам планеты. Пыль действительно видна на кадрах "прилунения": из трех тысяч снимков сложилось 12-минутное видео мягкой посадки. На какой-то момент аппарат завис над поверхностью, избегая опасных участков, лазерный 3D-сканер выбирал место, где человечество впервые прикоснется к неизведанному, — кратер Карман в южном полушарии, один из крупнейших в Солнечной системе.

 

"В отличие от видимой стороны Луны, рельеф которой относительно плоский, на обратной много кратеров, которые создают трудности для перемещения лунохода. Качественные снимки требуют хорошего положения аппарата. Все собранные им данные сразу передаются на Землю", — пояснил Хэ Цзюнь, директор группы по исследованию дальнего космоса.

"Чанъэ-4" включил камеру на высоте около 8 километров. И сначала увидел то, что человечеству впервые показала советская станция "Луна-3" еще в 1959-м. Она прислала на Землю первые в истории снимки невидимой стороны. Китайские специалисты и перед этим запуском были в России — сотрудничество по линии Роскосмоса расширяется. А тепловые блоки для энергоснабжения миссии разработаны в НИИ экспериментальной физики, который входит в Росатом.

"Мы хотим понять историю эволюции Луны. Видимая сторона предоставила нам данные за последние 3-4 миллиарда лет. Но Луна возникла 4,5 миллиарда лет назад, и мы надеемся найти подтверждение этому. Это как космическая археология, когда вам нужно отыскать следы, оставленные в древние времена", — сказал Уян Цзыюань, главный научный сотрудник китайской программы исследования Луны.

Для "Чанъэ-4" сконструирован особый "защитный" костюм-капюшон, чтобы укрыть оборудование, и своего рода "колготки" для работы при экстремальном перепаде температур — от плюс 100 до минус 200 градусов. На Луне теперь есть и жизнь, правда, в алюминиевом контейнере: на борту — семена картофеля и личинки шелкопряда — небольшая замкнутая экосистема, которую исследуют в условиях низкой гравитации.

Зонд возьмет образцы почвы, которые расскажут о составе обратной стороны Луны, и проведет эксперименты в особой электромагнитной среде. И, возможно, мы узнаем больше о формировании звезд и эволюции нашей Галактики. Так или иначе, Китай уже заявил о полном успехе этой лунной миссии.

Следующая миссия — "Чанъэ-5" — должна стать первой возвращаемой китайской экспедицией. Ее главная задача — собрать образцы с лунной поверхности на глубине до двух метров. Это даст не только благодатную почву для исследований, но и дополнит успех лунной программы СССР. В прошлый раз лунный грунт доставил на Землю советский космический аппарат "Луна-24" более 40 лет назад. Запуск "Чанъэ-5" запланирован уже на этот год.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

23:21

После покушения мэр Гданьска находится в критическом состоянии

22:34

Мэра Гданьска ударили ножом на концерте

21:32

Инцидент в Шереметьеве: самолетом управлял второй пилот

20:31

На борту "Аэрофлота" у пассажира случилось желудочное кровотечение

19:18

Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

19:13

В ресторане на Новом Арбате произошел пожар

18:47

В израильском МИДе взорвалась граната

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Такого не было 13 лет: биатлонные сборные РФ оформили синхронные победы

Такого не было 13 лет: биатлонные сборные РФ оформили синхронные победы

3 часа назад
Нападение с ножом на мэра Гданьска сняли на видео

Нападение с ножом на мэра Гданьска сняли на видео

13 минут назад
Токио выбрал странный подход в переговорах с Москвой

Токио выбрал странный подход в переговорах с Москвой

2 часа назад
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

3 часа назад
СМИ: Евгений Плющенко прооперирован в московской клинике

СМИ: Евгений Плющенко прооперирован в московской клинике

1 час назад
Здоровье Вани Фокина: восстановлена функция почек, все меньше опасений за ножку

Здоровье Вани Фокина: восстановлена функция почек, все меньше опасений за ножку

2 часа назад
Дагестанский школьник умер из-за ошибки врачей

Дагестанский школьник умер из-за ошибки врачей

1 час назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

12.01.2019 13:40
Российские рапиристы выиграли этап Кубка мира

Российские рапиристы выиграли этап Кубка мира

2 часа назад
В ФРГ "наместника императора Вашингтона" раскритиковали за угрозы санкциями

В ФРГ "наместника императора Вашингтона" раскритиковали за угрозы санкциями

3 часа назад
Трамп вошел в клинч с конгрессменами

Трамп вошел в клинч с конгрессменами

2 часа назад
Глава парламента Венесуэлы задержан и отпущен

Глава парламента Венесуэлы задержан и отпущен

3 часа назад
"Желтые жилеты" газ уже не берет

"Желтые жилеты" газ уже не берет

3 часа назад
Размах кузнецовских афер шокировал французский суд

Размах кузнецовских афер шокировал французский суд

2 часа назад
В том, что самолет не удержался на ВПП Шереметьева, виноват экипаж или уборщики

В том, что самолет не удержался на ВПП Шереметьева, виноват экипаж или уборщики

4 часа назад
"Чанъэ-5": Китай готовит возвращаемую лунную экспедицию

"Чанъэ-5": Китай готовит возвращаемую лунную экспедицию

1 час назад
Украинские солдаты атаковали машину, которую невозможно было спутать с военной

Украинские солдаты атаковали машину, которую невозможно было спутать с военной

3 часа назад
АдГ предложила немцам покинуть Евросоюз

АдГ предложила немцам покинуть Евросоюз

3 часа назад
Биатлонист Логинов: мы выложились на 110 процентов

Биатлонист Логинов: мы выложились на 110 процентов

3 часа назад
Священник поведал подробности крещения Владимира Путина

Священник поведал подробности крещения Владимира Путина

3 часа назад
Избиение учительницы школьником: ситуация – на контроле властей

Избиение учительницы школьником: ситуация – на контроле властей

4 часа назад
КХЛ. "Спартак" проиграл "Авангарду"

КХЛ. "Спартак" проиграл "Авангарду"

4 часа назад
Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

4 часа назад
Ради безопасности: Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе

Ради безопасности: Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе

5 часов назад
Проект "Украина". Документальный фильм Андрея Медведева

Проект "Украина". Документальный фильм Андрея Медведева

7 часов назад
1 768
Цвет настроения серо-синий: Россия начинает сортировать мусор

Цвет настроения серо-синий: Россия начинает сортировать мусор

11 часов назад
Зеленского сочли опасным для Украины

Зеленского сочли опасным для Украины

12 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

11.01.2019 19:00
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56
Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

18 часов назад