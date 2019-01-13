Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

В Москве в воскресенье скончался театральный актер и режиссер Евгений Радомысленский. Заслуженному деятелю РСФСР было 83 года, пишет ТАСС. На протяжении 25 лет Евгений Радомысленский был педагогом в Институте современного искусства.

"Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру. И казалось, так будет всегда...", — сказала ректор ИСИ Ирина Сухолет.

Близкие и друзья попрощаются с Радомысленским 15 января в ДК имени Горбунова. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Евгений Радомысленский служил в Театре имени Моссовета, "Современнике". Как режиссер поставил более 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда.