В том, что самолет не удержался на ВПП Шереметьева, виноват экипаж или уборщики

Эксперты назвали две вероятные причины инцидента с чешским самолетом в аэропорту Шереметьево. Это ошибка пилота или плохая уборка взлетно-посадочной полосы. Такую информацию озвучила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Лариса Марковец.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье "Боинг-737" с 40 пассажирами на борту не смог справиться с управлением во время подготовки ко взлету и выкатился почти на 100 метров со взлетно-посадочной полосы. Пассажиры, летевшие по рейсу Москва — Прага, были эвакуированы, борт пришлось отбуксировать с помощью тягача. На время работ ВПП была закрыта для приема самолетов. Были задержаны порядка 30 рейсов.



Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Как сообщила Марковец, по факту ЧП организована доследственная проверка.