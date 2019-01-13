Избиение учительницы школьником: ситуация – на контроле властей

Власти Самарской области взяли под контроль ситуацию в сызраньской школе, где по, предварительным данным, учитель физкультуры, пытаясь разнять подростков, получила сотрясение мозга. Ее ударил 15-летний подросток.

Женщине оказана медпомощь.

Полиция проводит проверку, с учениками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, передает ТАСС.