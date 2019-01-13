Украинские солдаты отказались выходить на позиции в Донбассе

Военнослужащие из 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины отказались выходить на свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе. Как сообщил официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, забастовали все солдаты второй роты третьего батальона бригады.

Ссылаясь на собственные источники, Марочко рассказал, что командир роты с позывным "Руслан" доложил о случившемся вышестоящему командованию. В своем докладе он, в частности, проинформировал, что военнослужащие ждут ротации и "хотят вернуться домой живыми".

Инцидент случился в районе населенного пункта Лобачево, где дислоцирована рота. Для разбирательства туда прибыло подразделение военной службы правопорядка Украины. Командир роты и командиры взводов задержаны, пишет РИА Новости.

Ранее представитель ЛНР сообщил, что во дворе жилого дома в селе Клиновое у линии соприкосновения обнаружен зенитный ракетный комплекс "Оса", его наличие зафиксировали представители миссии ОБСЕ. Как напомнил Марочко, это является нарушением международного гуманитарного права.