Вновь первый: Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал автором нового рекорда чемпионата Испании по футболу. В матче 19 тура Примеры против "Эйбара" аргентинец забил один гол и стал первым в истории игроком, забившим 400 мячей в испанском первенстве.

Для достижения рекорда Месси понадобилось 435 матча, которые он провел в составе "блаугранас" с 2004 года. На втором месте по этому показателю находится португалец Криштиану Роналду, который за время выступлений за мадридский "Реал" забил 311 голов.

Отметим, что гол Месси, а также дубль уругвайца Луиса Суареса принесли "Барселоне" разгромную победу со счетом 3:0. Подопечные Эрнесто Валверде после 19 туров имеют в своем активе 43 очка, на 5 баллов опережая ближайшего преследователя – мадридский "Атлетико".