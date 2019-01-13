Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 января 201923:13

Вновь первый: Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

EPA

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал автором нового рекорда чемпионата Испании по футболу. В матче 19 тура Примеры против "Эйбара" аргентинец забил один гол и стал первым в истории игроком, забившим 400 мячей в испанском первенстве.

Для достижения рекорда Месси понадобилось 435 матча, которые он провел в составе "блаугранас" с 2004 года. На втором месте по этому показателю находится португалец Криштиану Роналду, который за время выступлений за мадридский "Реал" забил 311 голов.

Отметим, что гол Месси, а также дубль уругвайца Луиса Суареса принесли "Барселоне" разгромную победу со счетом 3:0. Подопечные Эрнесто Валверде после 19 туров имеют в своем активе 43 очка, на 5 баллов опережая ближайшего преследователя – мадридский "Атлетико".

Сейчас

23:21

После покушения мэр Гданьска находится в критическом состоянии

22:34

Мэра Гданьска ударили ножом на концерте

21:32

Инцидент в Шереметьеве: самолетом управлял второй пилот

20:31

На борту "Аэрофлота" у пассажира случилось желудочное кровотечение

19:18

Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

19:13

В ресторане на Новом Арбате произошел пожар

18:47

В израильском МИДе взорвалась граната

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Такого не было 13 лет: биатлонные сборные РФ оформили синхронные победы

Такого не было 13 лет: биатлонные сборные РФ оформили синхронные победы

3 часа назад
После покушения мэр Гданьска находится в критическом состоянии

После покушения мэр Гданьска находится в критическом состоянии

44 минуты назад
Токио выбрал странный подход в переговорах с Москвой

Токио выбрал странный подход в переговорах с Москвой

2 часа назад
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

3 часа назад
СМИ: Евгений Плющенко прооперирован в московской клинике

СМИ: Евгений Плющенко прооперирован в московской клинике

1 час назад
Здоровье Вани Фокина: восстановлена функция почек, все меньше опасений за ножку

Здоровье Вани Фокина: восстановлена функция почек, все меньше опасений за ножку

2 часа назад
Дагестанский школьник умер из-за ошибки врачей

Дагестанский школьник умер из-за ошибки врачей

1 час назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

12.01.2019 13:40
Российские рапиристы выиграли этап Кубка мира

Российские рапиристы выиграли этап Кубка мира

2 часа назад
В ФРГ "наместника императора Вашингтона" раскритиковали за угрозы санкциями

В ФРГ "наместника императора Вашингтона" раскритиковали за угрозы санкциями

3 часа назад
Трамп вошел в клинч с конгрессменами

Трамп вошел в клинч с конгрессменами

2 часа назад
Глава парламента Венесуэлы задержан и отпущен

Глава парламента Венесуэлы задержан и отпущен

3 часа назад
"Желтые жилеты" газ уже не берет

"Желтые жилеты" газ уже не берет

3 часа назад
Размах кузнецовских афер шокировал французский суд

Размах кузнецовских афер шокировал французский суд

2 часа назад
В том, что самолет не удержался на ВПП Шереметьева, виноват экипаж или уборщики

В том, что самолет не удержался на ВПП Шереметьева, виноват экипаж или уборщики

4 часа назад
"Чанъэ-5": Китай готовит возвращаемую лунную экспедицию

"Чанъэ-5": Китай готовит возвращаемую лунную экспедицию

1 час назад
Украинские солдаты атаковали машину, которую невозможно было спутать с военной

Украинские солдаты атаковали машину, которую невозможно было спутать с военной

3 часа назад
АдГ предложила немцам покинуть Евросоюз

АдГ предложила немцам покинуть Евросоюз

3 часа назад
Биатлонист Логинов: мы выложились на 110 процентов

Биатлонист Логинов: мы выложились на 110 процентов

3 часа назад
Священник поведал подробности крещения Владимира Путина

Священник поведал подробности крещения Владимира Путина

3 часа назад
Избиение учительницы школьником: ситуация – на контроле властей

Избиение учительницы школьником: ситуация – на контроле властей

4 часа назад
КХЛ. "Спартак" проиграл "Авангарду"

КХЛ. "Спартак" проиграл "Авангарду"

4 часа назад
Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

4 часа назад
Ради безопасности: Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе

Ради безопасности: Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе

4 часа назад
Проект "Украина". Документальный фильм Андрея Медведева

Проект "Украина". Документальный фильм Андрея Медведева

7 часов назад
1 740
Цвет настроения серо-синий: Россия начинает сортировать мусор

Цвет настроения серо-синий: Россия начинает сортировать мусор

11 часов назад
Зеленского сочли опасным для Украины

Зеленского сочли опасным для Украины

12 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

11.01.2019 19:00
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56
Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

18 часов назад