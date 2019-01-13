Нападение с ножом на мэра Гданьска сняли на видео

Мэра Гданьска Павела Адамовича госпитализировали в критическом состоянии после нападения молодого человека во время благотворительного концерта. Зрители сняли покушение на видео.

Инцидент произошел около восьми часов вечера на ежегодной акции "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которой в крупных городах Польше собирают средства для медицинских учреждений. На кадрах видно, что нападение произошло сразу после финального отсчета, когда на сцене вспыхнули фейерверки. Невесть откуда появившийся злоумышленник в черной куртке подбежал к Адамовичу и нанес ему пару ударов в область сердца, после чего не стал скрываться, а бегал по сцене.

"Меня зовут Стефан. Я был невиновен, но отсидел в тюрьме, поэтому сегодня умер Адамович", — кричал он.

Находившиеся рядом участники концерта не сразу сообразили, что было совершено покушение, так что злоумышленник успел донести до зрителей свою позицию, после чего его скрутили. Появилась информация, что на сцену он попал по удостоверению сотрудника СМИ.

По предварительным данным, мэр северной столицы Польши получил ножевые ранения в область сердца, предположительно, задета аорта. Его состояние врачи оценивают как критическое.