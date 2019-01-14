Обман по-норвежски: как биатлонист Бе перехитрил Фуркада в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе обманом добыл себе победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходил в немецком Оберхофе. Обман был целенаправленно разработан против француза Мартена Фуркада.

Тренерский штаб сборной Норвегии во главе с Эгилем Кристиансеном и Зигфридом Мазе во время гонки намеренно сказали Бе увеличить скорость, чтобы в борьбе с французом якобы приехать первым на огневой рубеж. Подсказка была сделана специально при Фуркаде, чтобы ее услышал и он.

"Мартен всегда старается быть первым, особенно в стрельбе, и я знаю эту его черту, — сказал Мазе, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на TV2. – Здесь это было важно из-за ветра. Мы хотели потревожить Фуркада, сделав подсказку Йоханнесу. Да, мы пытались обмануть Мартена, ведь все имеет значение. Даже такие мелочи".

В итоге, французский биатлонист клюнул на уловку. Он решил обогнать своего норвежского конкурента, пришел на стрельбище с учащенным пульсом и в итоге допустил два промаха. Более того, он подсобил и лежащему рядом Бе, закрыв того от ветра. Норвежец промазал лишь раз и в дальнейшем финишировал первым, а Фуркад завершил гонку на четвертой строчке.