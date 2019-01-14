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Покушение на мэра Гданьска 46 минут назад

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14 января 201901:02

Надежда есть: сердцебиение раненого мэра Гданьска восстановлено

Фото пресс-службы ТГУ.

Врачам удалось восстановить сердцебиение раненого мэра Гданьска Павла Адамовича. Надежда есть, говорят медики, однако состояние пострадавшего все еще тяжелое. Об этом написал в своем Twitter президент Польши Анджей Дуда. Он попросил своих подписчиков поддержать градоначальника и молиться за него.

Ранее сообщалось, что на Адамовича было совершено покушение во время благотворительного концерта для сбора средств в помощь медицинским учреждениям. 27-летний ранее судимый житель Гданьска, выкрикивая обвинения в незаконном приговоре к тюремному сроку, несколько раз ударил мэра ножом. Момент покушения попал на видео.

Мэр был госпитализирован, ему проведена операция.

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