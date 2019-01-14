Надежда есть: сердцебиение раненого мэра Гданьска восстановлено

Врачам удалось восстановить сердцебиение раненого мэра Гданьска Павла Адамовича. Надежда есть, говорят медики, однако состояние пострадавшего все еще тяжелое. Об этом написал в своем Twitter президент Польши Анджей Дуда. Он попросил своих подписчиков поддержать градоначальника и молиться за него.

Otrzymałem informację, że Lekarzom udało się przywrócić akcję serca ciężko rannego Pana Prezydenta Pawła Adamowicza i jest nadzieja ale stan nadal jest bardzo trudny. Kto może, proszę o wsparcie dla Niego dobrą myślą, kto może modlitwą. Tyle możemy. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 13, 2019

Ранее сообщалось, что на Адамовича было совершено покушение во время благотворительного концерта для сбора средств в помощь медицинским учреждениям. 27-летний ранее судимый житель Гданьска, выкрикивая обвинения в незаконном приговоре к тюремному сроку, несколько раз ударил мэра ножом. Момент покушения попал на видео.

Мэр был госпитализирован, ему проведена операция.