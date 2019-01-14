Сергей Лавров обсудит с главой МИД Японии мирный договор

Сегодня в Москве Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой из Японии по проблеме мирного договора. В Министерстве иностранных дел России отметили, что в преддверии встречи официальный Токио сделал много противоречивых заявлений, выдавая свои желания за уже решенный вопрос, тем самым искусственно нагнетая ситуацию. Японцы также заранее попросили не проводить совместную пресс-конференцию, а потом все переиграли.

Также Токио отправил своего специального представителя для консультаций в США. В МИДе выразили недоумение — при чем тут Штаты? Захарова отметила, что и в Токио, и в США есть силы, которые пытаются переписать итоги Второй мировой войны. Опросы показывают, что значительное число молодых японцев не знает, что страна воевала на стороне нацистской Германии. Не знают они и о зверствах императорской армии, передает телеканал "Россия 24". И то, что Япония потерпела поражение и капитулировала. А также — что суверенитет России над южными Курильскими островами закреплен в международных соглашениях, заключенных после победы над гитлеровской коалицией. Важно, что их легитимность прописана в Уставе ООН. Так что позиция Москвы неизменна: сначала признание всех итогов Второй мировой, потом дальнейшие переговоры.

"Только с 1942-1943 годов Япония сотни раз нарушала границы, были совершены сотни диверсий на территории нашей страны. На какой стороне Япония выступала во времена Второй мировой войны? Это хорошо известно. Не пожимайте плечами. Кому хорошо известно? Хотя да, многие уже не знают. Формируется новая реальность. Понятие оси уже забыли. Это хорошо было известно нам с вами, нашим родителям, но это совершенно неизвестно японской молодежи. В исторических музеях ни слова не сказано о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Это, видимо, исторический вопрос. Поэтому формируется новая историческая, политическая, информационная реальность", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова