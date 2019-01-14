"Монако" с Головиным добился ничьей в матче против "Марселя"

Во Франции состоялись матчи 20 тура Лиги 1. В одном из поединков "Монако" в выездном поединке против "Марселя" сыграл вничью. Встреча между монегасками и "олимпийцами" завершилась со счетом 1:1.

В составе "Монако" на поле впервые после отбытия дисквалификации вышел российский полузащитник Александр Головин. За проведенные на поле 72 минуты он не смог отличиться результативными действиями.

"Марсель" открыл счет усилиями Максима Лопеса уже на 13 минуте, однако монегаски еще до перерыва отыгрались. Гол на счету Юри Тилеманса. После ничьей подопечные Тьери Анри набрали 14 очков, однако они по-прежнему находятся в зоне вылета, занимая 19 место. "Марсель", в свою очередь, с 28 баллами располагается на 9 месте.