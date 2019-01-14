Шестой этап "Дакара": экипаж Сотникова финишировал четвертым, Николаева - пятым

В Перу продолжается престижнейший ралли-рейд "Дакар". По итогам шестого этапа многодневки экипаж россиянина Дмитрия Сотникова, выступающего за команду "КамАЗ-Мастер", финишировал на четвертом месте в зачете грузовиков.

Сотников преодолел скоростной спецучасток в 290 километров за 4 часа 41 минуту и 15 секунд. Он на 12 минут 50 секунд отстал от победившего белоруса Сергея Вязовича на МАЗе. Второе метсо занял Жерар де Рой (Iveco) с отставанием в 6 минут 15 секунд. Замкнул пьедестал еще один представитель Iveco Федерико Вильягра, который приехал к финишу спустя 6 минут 15 секунд.

Отметим, что следом за Сотниковым на финиш приехал еще один россиянин – Эдуард Николаев. Он отстал на 14 минут 31 секунду. Он по-прежнему продолжает удерживать лидерство в зачете грузовиков. Его преимущество над тем же Сотниковым составляет 10 минут.