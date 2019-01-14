Первооткрывателя ДНК лишили почетных званий за расизм

Первооткрыватель ДНК, Нобелевсккий лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий за расистские высказывания. Свои соображения о неравных интеллектуальных способностях людей разных рас он делал в документальном фильме, снятом компанией PBS.

Американская лаборатория Cold Spring Harbor осудила 90-летнего ученого и лишила его званий почетного попечителя, заслуженного руководителя и заслуженного профессора имени Оливера Грейса. Согласно заявлению Cold Spring Harbor, высказывания доктора Уотсона "не подтверждаются наукой" и никоим образом не отражают взглядов персонала, попечителей, преподавателей или студентов лаборатории.

Ранее лаборатория уже "наказывала" Уотсона. В 2007 году его вывели из состава совета директоров, что он во время интервью Sunday Times выразил сомнения в перспективах Африки, передает РИА Новости. Уотсон тогда заявил, что социальная политика общества строится на том, что умственные способности афроамериканцев такие же, как у европеоидной расы, но исследования показывают, что это не так.

Джеймс Уотсон в 1953 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом он открыл структуру молекулы ДНК и поразил научный мир заявлением, что она представляет собой двойную спираль. За это все трое ученых в 1962 году получили Нобелевскую премию. Публикация работы о двойной спирали ДНК положило начало современной биологии. Уотсон был главой проекта "Геном человека", целью которого была расшифровка человеческой ДНК. Именно стал был первым человеком, чей геном был полностью расшифрован и вторым человеком, разместившим свой геном в Интернете.