В городе Шахты взорвался газ в жилом доме

В городе Шахты (Ростовская область) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме. Обрушились восьмой и девятый этаж, передает телеканал "Россия 24". Взрыв произошел в 06:18 по времени Москвы.

Все экстренные службы направлены на место ЧП. Дом расположен по адресу: улица Хабарова, 16.

Повреждены четыре квартиры. Из дома спасены пять жильцов. 140 человек эвакуированы.