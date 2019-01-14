Australian Open. Павлюченкова вышла во второй круг турнира

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", продолжаются матчи стартового дня основной сетки. В женском турнире россиянка Анастасия Павлюченкова играла с сильной представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг и победила.

Матч получился довольно упорным, несмотря на то, что наша спортсменка выиграла в двух партиях. Тем не менее, в первом сете Анастасия смогла сделать всего один брейк – 6:4. Но во второй партии преимущество Павлюченковой было уже более уверенным – 6:3.

Не смогла пройти во второй круг Australian Open наша Екатерина Александрова. Она встречалась с "посеянной" под номером №24 украинкой Лесей Цуренко и дала бой более именитой сопернице, но уступила в двух упорных партиях – 4:6, 6:7.