Лондон вместо Милана: Игуаин торопит трансфер в "Челси"

Ведущий форвард футбольной сборной Аргентины и итальянского "Милана" Гонсало Игуаин хотел бы оформить отношения с лондонским "Челси" в самое ближайшее время. 31-летний аргентинец подал официальный запрос о трансфере в клуб английской премьер-лиги.

Владелец "Челси" Роман Абрамович и его менеджеры ведут переговоры о возможном переходе Игуаина по просьбе итальянского тренера "аристократов" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia. "Милан" на старте нынешнего сезона арендовал Игуаина у "Ювентуса" за 18 млн евро с правом последующего выкупа.

Однако, судя по всему руководство "россонери" не вполне удовлетворено игрой аргентинца, который в 15 матчах за "Милан" забил всего 6 голов и не готово платить еще 36 млн евро по полной стоимости Игуаина.

Директор британского клуба Марина Грановская дала "Юве" понять, что "Челси" также готов арендовать нападающего, но туринский клуб хотел бы получить гарантию выкупа. Теперь наиболее реальным выглядит вариант, при котором лондонцы арендуют Игуаина на 18 месяцев с обязательством выкупа.

Однако в этом случае останется недоволен "Милан", который на самом деле хоть и недоволен аргентинцем, пока не видит потенциальной замены ему. Надо напомнить, что миланцы предложили "Ювентусу" обмен Игуаина на Альваро Морату, но туринцы отказались.