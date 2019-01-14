Авиакатастрофа в Иране: самолет по ошибке стал снижаться в другом аэропорту

Самолет, который разбился в Тегеране, должен был приземлиться в другом аэропорту.

Инцидент произошел при посадке. Как сообщает агентство Мехр, Boeing 707, который эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines, вылетел из Бишкека и должен был сесть в международном аэропорту Караджа в пригороде Тегерана. Однако пилот допустил ошибку и начал снижаться в другом аэропорту, который находится поблизости. После этого лайнер въехал в жилой район.

На борту воздушного судна находились по меньшей мере десять человек, сообщает ТАСС.