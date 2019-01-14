Из "Зенита" в "Челси": Паредес на днях станет "аристократом"

Хавбек футбольной сборной Аргентины и питерского "Зенита" Леандро Паредес может уже в самые ближайшие дни стать игроком лондонского "Челси". Клуб Романа Абрамовича практически подтвердил готовность выплатить за полузащитника 30 млн евро.

По данным ряда итальянских изданий, в частности, авторитетной La Gazzetta Dello Sport, 24-летний футболист согласовал личное соглашение с "аристократами" и, скорее всего, подпишет соглашение с лондонским клубом на 4 или 5 лет. Инсайдеры в Лондоне сообщали, что Паредес будет получать 85 тыс. евро в неделю.

Днем ранее сам аргентинец в своем аккаунте социальной сети Twitter разместил видеозапись под названием "Леандро Паредес, добро пожаловать в "Челси". Лондонцы предпочли аргентинца итальянца Николо Бареллу из "Кальяри".