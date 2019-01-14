Андрей Рублев зачехлил ракетку на Australian Open

Российская диаспора понесла очередную потерю на Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема". Уже после первого круга вынужден покинуть состязания в мужском одиночном разряде наш Андрей Рублев.

Рублев, который год назад дошел в Мельбурне до третьего раунда и это стало его лучшим результатом австралийского "Шлема", на сей раз проиграл уже в первом раунде. При этом он показал весьма противоречивую игру против американца Маккензи МакДональда, проиграв три сета с одинаковым счетом 4:6, но без проблем победив в третьем – 6:2. Скорее всего, россиянину не хватило собранности.