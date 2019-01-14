Пашинян стал премьер-министром Армении

В понедельник президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна, передает телеканал "Россия 24".

Указ опубликован на официальном сайте президента республики. По Конституции Армении, правительство должно сформироваться за пятнадцать дней с момента назначения премьера. Парламент республики седьмого созыва был избран в декабре прошлого года. Правящий блок "Мой шаг" получил большинство депутатских кресел — 88. И выдвинул кандидатом в премьер-министры Армении Никола Пашиняна.